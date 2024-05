Elena Rybakina se qualifie dans la douleur pour les demi-finales

Elena Rybakina a validé non sans mal son ticket pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 7.679.965 euros, mercredi en Espagne.

La Kazakhe, 24 ans, rencontrera pour une place en finale la gagnante du match entre la tenante du titre, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2, et la jeune Russe de 17 ans Mirra Andreeva (WTA 43).

Rybakina, 4e mondiale et tête de série N.4, a dû batailler pendant trois sets 4-6, 7-6 (7/4), 7-5 pour se défaire de sa compatriote Yulia Putintseva (WTA 50) en 2 heures et 48 minutes.

Rybakina n'avait jamais fait mieux qu'un troisième tour dans la capitale espagnole lors de ses trois précédentes participations. Elle avait été éliminée par Elise Mertens au deuxième tour en 2021.

L'autre demi-finale est connue depuis mardi soir et opposera la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale et finaliste en 2023, à l'Amérciaine Madison Keys, 20e mondiale et tête de série N.18.