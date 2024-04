Elena Rybakina sort Iga Swiatek, double tenante du titre, et va en finale

Iga Swiatek, N.1 mondiale et double tenante du titre, ne remportera pas le tournoi WTA 500 de Stuttgart une troisième année de suite. La Polonaise, tête de série N.1, s'est inclinée en trois sets 6-63, 4-6, 56-3 en 2 heures et 49 minutes face à la Kazakhe Elena Rybakina, N.4 mondiale et 4e tête de série, dans la première finale de ce tournoi sur terre battue doté de 922.573 dollars.