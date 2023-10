Eliessa Vanlangendonck sortie en quarts de finale

Eliessa Vanlangendonck a été éliminée en quarts de finale tournoi de tennis ITF d'Hambourg, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, vendredi en Allemagne.

Vanlangendonck, 783e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a été battue en deux sets 6-3, 6-0 la Croate Lea Boskovic, 257e mondiale et tête de série N.4. La rencontre a duré une heure.

Sofia Costoulas, 294e mondiale et tête de série N.3, a été sortie au 1er tour mardi. Elle a été battue en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 par la Russe Alevtina Ibragimova, 644e mondiale et issue des qualifications. Alison Van Uytvanck, 296e mondiale et tête de série N.8, a quant à elle abandonné après 17 minutes dans son match du 1er tour face à l'Allemande Lara Schmidt (WTA 562) mardi soir.