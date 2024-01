Eliminé dans la douleur en quarts de finale, Nadal "espère" être à l'Open d'Australie

Il est vrai que Rafael Nadal, après avoir manqué trois balles de match, a lutté pendant près de 3 heures 30 de jeu face à l'Australien Jordan Thompson s'inclinant finalement au bout de trois sets: 5-7, 7-6 (8/6), 6-3. Mais l'inquiétude portait surtout sur son état de santé. L'Espagnol, 37 ans, s'est manifestement fait mal, se faisant soigner longuement au milieu du troisième set alors qu'il était mené 4-1.

"J'ai senti le muscle fatigué", a expliqué Nadal, faisant référence au psoas, opéré à la hanche gauche en juin. "Ce n'est pas comme l'an dernier où j'avais clairement senti quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai rien senti de particulier, mais le problème est que c'est au même endroit, ce qui inquiète forcément plus vite. On verra comment je me sentirai au réveil demain. On a beaucoup parlé cette semaine, de beaucoup de choses positives. Mais avec beaucoup de prudence aussi parce que je sais que pour mon corps, c'est difficile d'enchainer des matches au plus haut niveau après être resté un an sans jouer. Et quand les choses deviennent plus difficiles, on ne sait pas comment le corps va réagir. J'espère que ce n'est pas grave et que j'aurai la possibilité de m'entraîner la semaine prochaine pour jouer à Melbourne. Mais honnêtement, je ne suis sûr de plus rien à 100% maintenant."