Eliminée, Yanina Wickmayer malgré tout "contente même si je ne me sentais pas super bien"

"Je suis contente de mon match dans l'ensemble, même si je ne me sentais pas super bien", a confié Yanina Wickmayer. "J'ai éprouvé des difficultés à bien bouger mes jambes, avec pour conséquence que j'ai commis trop de fautes. Le plus impressionnant chez Pegula, c'est la cadence qu'elle réussit à imposer. Elle frappe fort et à plat, sans trop rater. C'est très difficile de parvenir à la déborder. Mais j'aurais pu faire mieux. Et je considère cela comme positif pour la suite".

Yanina Wickmayer n'a pas à rougir de son parcours en Corée du Sud. La native de Lierre y a notamment battu la Russe Ekaterina Alexandrova, 22e mondiale, et tenante du titre, pour se hisser pour la deuxième fois de l'année en demi-finale d'un tournoi WTA 250.