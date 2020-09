Éliminées, Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure doivent rester une semaine à New-York

Un malheur n'arrivant jamais seul, Ysaline Bonaventure (WTA 121) n'aura pas le droit de rentrer directement en Belgique après sa défaite 7-6 (7/4) et 6-3 contre la Française Alizé Cornet (WTA 56), jeudi à New York, au deuxième tour de l'US Open. En raison d'un contact avec Benoît Paire, testé positif au Covid-19 à la veille de Flushing Meadows, lors d'une partie de cartes à l'hôtel, la Stavelotaine, 26 ans, ne pourra pas quitter les États-Unis avant le vendredi 11 septembre. C'est le protocole.

"C'est absolument génial!", a-t-elle ironisé. "Je vais devoir rester ici jusqu'à vendredi prochain avec mon coach et avec Kirsten (NdlR : Flipkens), alors que cela fait 22 jours que je suis là et que j'ai toujours été testée négative. Je ne sais pas comment cela va se passer. Il paraît que nous avons encore accès au stade, mais cela va être très compliqué de se remotiver et de s'entraîner pour préparer la saison sur terre battue. Devoir rester encore huit jours, enfermée dans sa chambre d'hôtel, n'est pas ce dont on a envie quand on est éliminée d'un tournoi. Maintenant, c'est la même chose pour toutes les personnes qui ont été en contact avec Benoît. À part accepter et prendre son mal en patience, on ne peut pas faire grand-chose d'autre."

Ysaline Bonaventure, du coup, craint fortement pour sa préparation pour Roland Garros, le prochain et dernier grand rendez-vous de son année, dont les qualifications commencent déjà le lundi 21 septembre. "Espérons d'abord que personne parmi nous, mon coach, moi ou même Kirsten, ne testions positif au Covid-19", a-t-elle poursuivi. "Parce que dans ce cas-là, nous devrons refaire 14 jours de confinement supplémentaires. Ensuite, on verra ce qui est possible à mon retour en Europe. J'avais prévu de participer au tournoi ITF de Cagnes-sur-Mer, un 100.000 dollars, en guise de préparation à Roland Garros, mais ce n'est pas l'idéal de quitter New York le vendredi et de repartir déjà le dimanche pour jouer un tournoi sur terre battue. Je pense donc que je vais plutôt rester à la maison et m'entraîner. Je n'aurai donc pas le droit de disputer un tournoi de préparation avec Roland Garros".

Flipkens également coincée

Kirsten Flipkens (WTA 74) va elle aussi devoir rester à New York jusqu'au 11 septembre inclus, déplore-t-elle jeudi, pour les mêmes raisons que sa compère. "Je ne me plains pas d'un protocole plus strict", explique Kirsten Flipkens sur sur compte Instagram. "Je suis reconnaissant d'avoir tout de même pu participer au tournoi. Je pense que la Fédération américaine de tennis (USTA) et l'US Open ont mis au point des protocoles plus stricts pour éviter un plus grand nombre de tests positifs. C'est logique."

Maintenant que la 74e joueuse mondiale n'entrera plus en action à New York, elle avait prévu de rentrer chez elle pour préparer le tournoi de Grand Chelem sur terre battue de Roland Garros (21/09-11/10). Elle aurait normalement dû participer aux qualifications du tournoi WTA à Rome. "Maintenant, il s'avère que ceux qui ont eu des contacts avec Benoît Paire doivent rester ici pendant deux semaines à partir du dernier contact avec Benoît. Cela signifie jusqu'au vendredi 11 septembre, alors que les qualifications à Rome commencent le samedi", s'inquiète-t-elle. "Comme il ne reste qu'un seul tournoi avant Roland Garros, avec seulement 28 places directes sur le tableau principal et seulement six via les qualifications, cela signifie pour moi pas de tournoi de préparation à Roland Garros...", déplore Kirsten Flipkens.

La joueuse souligne que tous ses tests PCR ont été négatifs jusqu'à présent. "Espérons que tout ira pour le mieux. Que je pourrai rentrer chez moi après tant de tests quotidiens", conclut-elle.