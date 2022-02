Elina Svitolina annonce qu'elle reversera ses primes pour aider les Ukrainiens à se défendre (photo)

Elina Svitolina compte bien aider son pays. La joueuse ukrainienne, 15ème mondiale, vit des moments très compliqués en raison de la guerre qui fait rage dans son pays. Sur les réseaux sociaux, elle a à plusieurs reprises relayé des messages de soutien à son peuple et à ceux qui sont actuellement sur place.

Ce dimanche, dans une lettre ouverte, elle a annoncé son intention de donner une aide financière à l'armée ukrainienne et à ceux qui luttent, sur le terrain, contre l'invasion russe. "Je suis loin de toi, loin de mes proches, de mon peuple mais mon coeur n'a jamais été aussi chaud et rempli de ton âme. C'est difficile d'exprimer à quel point tu es spéciale. Pour moi, tu es forte, belle et unique. Tu m'as tout donné et j'aime chaque partie de toi: ta culture, ton éducation, tes paysages, tes mers, tes villes, ta population. Mon peuple. Je m'engage à reverser les prize money de mes futurs tournois pour aider l'armée et les humanitaires à défendre notre pays", a lancé la joueuse.

Un geste symbolique fort au moment où son pays traverse des heures sombres.