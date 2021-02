Elise Mertens après avoir balayé la Suissesse Belinda Bencic: "Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si vite"

Elise Mertens (WTA 16) était satisfaite, samedi à Melbourne, après sa qualification pour la deuxième année consécutive pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Dans la Rod Laver Arena, qu'elle foulait pour la première fois de la quinzaine, la Limbourgeoise, 25 ans, a facilement battu la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12), 23 ans, 6-2, 6-1 en 1h02, le temps d'une leçon dans les clubs de tennis.



"Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si vite", a-t-elle confié après sa victoire. "Bencic est une excellente joueuse. Elle est capable de revenir à n'importe quel moment. J'ai donc surtout essayé de rester dans ma bulle, faire mon truc. J'ai très bien servi, ma première balle passait bien et c'était un gros avantage. J'ai frappé de nombreux coups gagnants aussi (NdlR : 22, contre 7 fautes directes). Je suis nettement plus satisfaite que lors de mes deux matches précédents. Plus on avance dans le tournoi, mieux on veut jouer et j'y suis parvenue aujourd'hui. Ce fut une bonne journée de travail", sourit-elle.

Il s'agissait de la toute première confrontation entre Elise Mertens et Belinda Bencic. Et la seule chose, en fait, dont la N.1 belge était un peu déçue samedi, fut l'absence de public dans les tribunes, après que l'état de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a décrété un nouveau confinement de cinq jours en raison du Covid-19. "C'est triste qu'il n'y avait pas de spectateurs dans le stade, mais je sais que les gens peuvent regarder devant leur téléviseur et cela me donne de l'énergie", a-t-elle poursuivi. "Je sais que j'ai beaucoup de supporters à la maison et en Belgique. Mon coach est là dans les tribunes pour me soutenir également. Je reçois de nombreux messages tous les jours, de ma famille et de mes amis. Cela fait plaisir. Et puis, le tennis est ma passion et j'adore jouer."

