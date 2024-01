Elise Mertens au troisième tour du double dimanche

Elise Mertens en double féminin et Joran Vliegen en double mixte seront les deux Belges en action dimanche à l'Open d'Australie, le premier Grand Chelem de la saison, à Melbourne. Ils joueront l'un à la suite de l'autre dans la 1573 Arena, en troisième et en quatrième rotations.

Deux matches de double auront d'abord lieu, à partir de 1h00 (heure belge), puis au plus tôt à 2h30 (heure belge). Ensuite, la N.2 mondiale en double Elise Mertens associée à sa partenaire Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double) comme 2e tête de série du tournoi, s'aligneront face aux Italiennes Sara Errani et Jasmine Paolini (WTA 128 et 97 en double) au 3e tour du tournoi féminin.

Après cette rencontre, ce sera au tour de Joran Vliegen d'entrer sur le court. Sorti au 1er tour du tournoi masculin avec Sander Gillé, il se concentrera désormais sur le tournoi mixte qu'il dispute avec la Japonaise Ena Shibahara. Le duo débutera sa campagne face au Salvadorien Marcelo Arevalo et à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands.