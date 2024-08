Elise Mertens avance au 3e tour après sa victoire sur Ajla Tomljanovic

Elise Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, mercredi. La N.1 belge, 35e joueuse mondiale et tête de série N.33, s'est imposée 6-3, 6-2 face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 118) au deuxième tour, sur la surface dure de Flushing Meadows. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.