Elise Mertens avance en double

Elise Mertens (WTA 13 en double) et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 14 en double) ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis d'Indian Wells, épreuve WTA 1.000 sur surface dure dotée de 8,8 millions de dollars. Le duo belgo-australien, tête de série N.8, s'est imposé face à la paire formée par l'Espagnole Paula Badosa (WTA 325 en double) et la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 96 en double), respectivement 22e et 10e joueuse mondiale en simple, dimanche, en Californie.