Elise Mertens avant d'affronter Elena Rybakina: "Ce sera un grand défi"

"Cela va être un match difficile. Elle est 4e mondiale", a-t-elle expliqué "Rybakina fait partie des favorites de chaque tournoi qu'elle dispute. Et elle en a même déjà gagné quelques-uns (Brisbane, Abou Dhabi et Stuttgart en 2024, ndlr). Ses frappes sont de grande qualité. Elle peut sortir des accélérations de nulle part. Et puis, il y a son service, avec sa première balle. Ce sera un grand défi. On va voir si je serai capable de le battre ou de faire quelque chose."

Elise Mertens aura en tout cas eu un bon entraînement ce vendredi sous la forme d'une victoire au premier tour du double dames avec sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh, tenante du trophée. Et comme l'an dernier au même stade, lorsqu'elle avait battue l'Américaine Jessica Pegula, la N.1 belge n'aura rien à perdre.