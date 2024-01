Elise Mertens a changé de partenaire de double: " Quelques divergences de vue" avec Hunter

"Storm comme moi avons émis le souhait de jouer avec quelqu'un d'autre en 2024", a-t-elle confié à Belga après avoir battu l'Américaine Danielle Collins (WTA 54) 6-2, 6-3. "Nous avions quelques divergences de vue sur la manière de fonctionner sur le terrain, mais également en dehors. Je suis quelqu'un de très exigeant, pour qui ce n'est jamais assez bien", a-t-elle souri. "J'en veux toujours. Et parfois, cela entraîne des désaccords. Nous n'en restons pas moins bonnes amies. Ce n'est pas que nous sommes en dispute. Loin de là. Et j'ai évidemment l'expérience d'avoir déjà fait équipe avec Su-Wei. À Brisbane, nous n'étions pas encore au top, mais il faut bien entendu à nouveau grandir ensemble, retrouver les automatismes. Elle a remporté deux tournois du Grand Chelem l'an dernier (NdlR : Roland Garros et Wimbledon) et est dès lors plus expérimentée que Storm à l'heure actuelle".

Elise Mertens avait été sacrée meilleure paire de double de 2023 avec Storm Hunter, avec qui elle a remporté les tournois de Rome et de Guadalajara, et atteint la finale à Wimbledon. Avec Hsieh Su-Wei, la N.1 belge avait connu une année 2021 fructueuse avec un titre à Wimbledon, un autre à Indian Wells et une place de finaliste au Masters de la WTA.