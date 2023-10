Elise Mertens commence le tournoi du double par une victoire

Elise Mertens a entamé par une victoire la défense de son titre en double au Masters de tennis féminin (WTA Finals), lundi à Cancun au Mexique. La Limbourgeoise, 5e mondiale en double, est associée cette saison à l'Australienne Storm Hunter (WTA 3). Elles composent la 2e tête de série de ce Masters joué sur surface dure et qui offre 9 millions de dollars de prix. Elles ont battu les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 10) et Ena Shibahara (WTA 13), tête de série N.3, 6-4, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.

L'autre poule est composée des Américaines Coco Gauff (WTA 2) et Jessica Pegula (WTA 1), qui forment la 1re tête de série, des Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 11) et Katerina Siniakova (WTA 8), 4e tête de série, du duo germano-russe Laura Siegemund (WTA 9)/Vera Zvonareva (WTA16), 6e tête de série, et de celui qui réunit la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 7) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 12) classés N.7 dans la station balnéaire mexicaine.

Les deux premières des deux poules se qualifient pour les demi-finales.