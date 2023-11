Elise Mertens doit patienter pour connaître ses adversaires en demi-finales du double

Si Siegemund et Zvonareva gagnent, ce sont elles qui se qualifient et joueront contre Elise Mertens (WTA 5) et Storm Hunter (WTA 3). Dans le cas contraire, il faudra sortir les calculettes.

La rencontre qui doit opposer l'Allemande Laura Siegemund (WTA 9) et la Russe Vera Zvonareva (WTA 16) aux Américaines Coco Gauff (WTA 1) et Jessica Pegula (WTA 1) a en effet été interrompue vendredi à 1-1 dans le deuxième set alors que Gauff et Pegula avaient empoché la première manche (6-3).

Elise Mertens jouera sa troisième demi-finale consécutive dans ce tournoi qui réunit les meilleures joueuses de la saison écoulée et avec trois partenaires différentes. Mertens a remporté le titre l'année dernière en compagnie de la Russe Veronika Kudermetova.

Cette saison, la numéro 1 belge, 27 ans, compose la 2e tête de série avec Hunter, 29 ans. Le duo a remporté ses trois rencontres dans le groupe Maya Ka'an et terminé premier. De quoi affronter le 2e de l'autre groupe 'Mahahual'.

Vendredi, la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 7) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 12), 7e tête de série, ont battu les finalistes de l'an dernier et lauréates en 2021 les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 11) et Katerina Siniakova (WTA 8) 6-4 et 7-5. Elles ont ainsi assuré leur première place du groupe après leur troisième succès en autant de matchs. Leurs adversaires en demi-finales sera la paire américano-australienne Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et Ellen Perez (WTA 22), 8e tête série et 2e du groupe de Mertens et Hunter.