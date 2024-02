Elise Mertens éliminée en quarts de finale du double au Qatar

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont été battues en effet par la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 14 en double) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 16), 5e paire tête de série du tournoi. La partie a duré une heure et 9 minutes et s'est achevée sur la marque de 6-1, 6-3.

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, têtes de série N.1 du tournoi, ont remporté l'Open d'Australie au début de l'année. Demi Schuurs a longtemps été partenaire d'Elise Mertens sur le circuit du double.