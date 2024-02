Elise Mertens éliminée en quarts de finale

Elise Mertens, 26e joueuse mondiale, a été battue 6-3, 6-2 par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 500 de Linz, épreuve sur surface dure dotée de 922.573 dollars, vendredi, en Autriche. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Mertens a perdu son service dans le sixième jeu du premier set. A 5-3, elle a écarté deux balles de set puis manqué une balle de débreak avant de concéder la première manche.

Le second set avait bien commencé pour Mertens, qui avait breaké et menait 0-2. Mais Pavlyuchenkova a remporté les six jeux suivants pour remporter cette quatrième confrontation entre les deux joueuses. La Russe mène désormais 3 victoires à 1 dans les duels avec la N.1 belge.