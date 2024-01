Elise Mertens en demi-finale du double féminin contre son ancienne partenaire Storm Hunter

La N.1 belge, 2e mondiale en double, s'est imposée sur le Court N.3 aux côtés de sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double) contre la Néerlandaise Demi Schuurs et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 18 et 20 en double/N.9), sur le score de 6-4, 6-2 en 1h23 de jeu.

L'autre demi-finale verra s'affronter l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 27 et 29 en double/N.11), d'une part, et la Canadienne Gabriela Dabrowski avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 7 et 9 en double/N.4) d'autre part.

Mertens avait remporté l'Open d'Australie en 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka, et s'est inclinée en demi-finale en 2022 avec la Russe Veronika Kudermetova.