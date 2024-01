Elise Mertens en demi-finale du double féminin

La N.1 belge s'est imposée sur le Court N.3 aux côtés de sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 et 6 en double) contre la Néerlandaise Demi Schuurs et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 18 et 20 en double/N.9), sur le score de 6-4, 6-2 en 1h23 de jeu.

En demi-finale, la paire Mertens/Hsieh affrontera la paire qui sortira vainqueur du duel entre la Tchèque Barbora Krejcikova et l'Allemande Laura Siegemund et l'Australienne Storm Hunter et la Tchèque Katerina Siniakova.