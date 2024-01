Elise Mertens en finale au terme d'un marathon de 2h58: "J'ai su garder la tête froide"

"Franchement, cela aurait pu aller dans les deux sens", a-t-elle confié à sa sortie du court. "Ce fut un match très difficile, mais tout le mérite lui revient. Daria est une excellente joueuse également. Les conditions n'étaient pas évidentes avec le vent et le public qui était derrière elle. Mais je le savais avant de monter sur le court. Et j'ai su garder la tête froide, surtout sur la fin. J'ai joué point par point et je ne lui ai pas donné beaucoup d'opportunités. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand on se retrouve au tie-break. Il y a eu beaucoup de jeux accrochés, mais je suis très heureuse d'être parvenue à conclure. Ce fut un match de grande qualité."

Et voilà donc Elise Mertens une nouvelle fois en finale à Hobart, où elle avait écrit les deux premières lignes de son palmarès, en s'imposant en 2017 et 2018. La N.1 belge se mesurera samedi à l'Américaine Emma Navarro (WTA 32), 22 ans, tête de série N.2, qu'elle n'a jamais rencontrée, pour aller chercher un neuvième titre après celui conquis fin 2023 à Monastir.