Elise Mertens, en finale du double et rassurée sur sa hanche : "Construire vers Wimbledon"

Elise Mertens (WTA 1) était satisfaite, samedi, de s'être hissée en finale du double au tournoi WTA 250 sur gazon de Brisbane, deux jours après avoir dû abandonner au deuxième tour en simple. La Limbourgeoise et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei Hsieh (WTA 3) ont battu l'Américaine Asia Muhammad (WTA 34) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32), 6-1, 6-2 en 57 minutes.

"Nous avons disputé un très bon match", a-t-elle confié à Belga. "Nous avons commis très peu de fautes et réussi à mettre beaucoup de pression sur nos adversaires, moi du fond du court, et Su-Wei au filet. Nous avons également très bien servi, ne concédant pas la moindre balle de break, et bien négocié les points importants à 40-40 (NdlR : avec le No-Ad). Bref, c'est un bon résultat."

Elise Mertens se sera par la même occasion pleinement rassurée sur la blessure à la hanche gauche qu'il l'avait contrainte à abandonner, jeudi, alors qu'elle était menée 6-3, 3-0 par l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 61). Elle n'en a d'ailleurs pas pipé mot après sa victoire, alors qu'elle briguera ce dimanche un 21e titre en double et un troisième cette année contre la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 52).