Elise Mertens en finale du double : "Nous avons très bien géré les moments importants"

Elise Mertens avait le sourire après s'être qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 1000 sur dur de Guadalajara au Mexique. Tête de série N.1 avec sa partenaire, l'Australienne Storm Hunter (WTA 6), la numéro 1 belge, 4e mondiale en double a battu 7-5, 6-3 la paire américaine formée par Caroline Dolehide (WTA 47), qualifiée aussi pour la finale en simple, et Asia Muhammad (WTA 49).

"Nous avons livré un bon match et joué comme une équipe", a expliqué Elise Mertens, 27 ans. "Nous avons très bien géré les moments importants. Elles servaient bien toutes les deux, surtout Caroline (Dolehide) vu ce qu'elle a montré en simple cette semaine, mais nous avons fait en sorte de saisir nos occasions. C'est très chouette de figurer dans une nouvelle finale. En simple, ce n'est pas toujours évident, car le niveau est très relevé. J'ai déjà beaucoup d'expérience en double et j'espère que ce résultat va me donner confiance pour le simple".

Il s'agira de la 30e finale en double d'Elise Mertens, qui compte 17 titres à son palmarès. Le duo belgo-australien défiera en finale (dans la nuit de samedi à dimanche) le duo, lauréat de l'US Open, composé de la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 9) et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 20), tête de série N.3.