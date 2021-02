Elise Mertens en lice en double vendredi

(Belga) Elise Mertens, accompagnée d'Aryna Sabalenka, disputera sa rencontre du deuxième tour en double à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi sur le Court 7 en troisième rotation à partir de 1h du matin (heure belge).

Mertens et Sabalenka, têtes de série N.2, affronteront l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale en simple, et l'Américaine Jennifer Brady. Il s'agira du troisième match de la journée sur le Court 7 à partir de 1h du matin (heure belge). Chez les messieurs, Novak Djokovic, N.1 mondial, et Dominic Thiem, N.3 mondial, disputeront leur rencontre du 3e tour. Djokovic affrontera l'Américain Taylor Fritz (ATP 31) en session nocturne (à partir de 9h heure belge) sur la Rod Laver Arena. Thiem sera lui opposé à l'Australien Nick Kyrgios (ATP 47) également en session nocturne sur la John Cain Arena. Chez les dames, Serena Williams (WTA 10) disputera le deuxième match de la journée sur la Rod Laver Arena contre la Russe Anastasia Potapova (WTA 101). En session nocturne, Simona Halep, N.2 mondiale, affrontera la Russe Veronika Kudermetova (WTA 36). Naomi Osaka, N.3 mondiale, jouera elle le deuxième match de la journée sur la John Cain Arena face à la Tunisienne Ons Jabeur, tête de série N.27. .Principaux matches de vendredi Rod Laver Arena (à partir de 1h heure belge) Aryna Sabalenka (Blr/N.7) - Ann Li (USA) Serena Williams (USA/N.10) - Anastasia Potapova (Rus) Adrian Mannarino (Fra/N.32) - Alexander Zverev (All/N.6) (à partir de 9h) Veronika Kudermetova (Rus/N.32) - Simona Halep (Rou/N.2) Novak Djokovic (Ser/N.1) - Taylor Fritz (USA/N.27) Margaret Court Arena (à partir de 1h heure belge) Marketa Vondrousova (Tch/N.19) - Sorana Cristea (Rou) Garbine Muguruza (Esp/N.14) - Zarina Diyas (Kaz) Grigor Dimitrov (Bul/N.18) - Pablo Carreno Busta (Esp/N.15) (à partir de 9h) Denis Shapovalov (Can/N.11) - Felix Auger-Aliassime (Can/N.20) Iga Swiatek (Pol/N.15) - Fiona Ferro (Fra) John Cain Arena (à partir de 1h heure belge) Su-Wei Hsieh (Taï) - Sara Errani (Ita) Ons Jabeur (Tun/N.27) - Naomi Osaka (Jap/N.3) Aslan Karatsev (Rus) - Diego Schwartzman (Arg/N.8) (à partir de 9h) Dominic Thiem (Aut/N.3) - Nick Kyrgios (Aus) Court 7 (3e match à partir de 1h heure belge) ++ Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BEL/Blr) - Ashleigh Barty/Jennifer Brady (Aus/USA) (Belga)