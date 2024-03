Elise Mertens est "une dure à cuire", juge Coco Gauff, son adversaire en huitièmes

Coco Gauff (WTA 3), lauréate de l'US Open l'an passé, sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 28) pour une place en quart de finale du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells. Il s'agira de la quatrième confrontation entre les deux joueuses, et de la deuxième sur surface dure, l'Américaine, 19 ans, s'étant toujours imposée jusqu'ici.

"Je ne le savais pas du tout", a-t-elle confié après sa victoire 6-2, 7-6 (7/5) contre l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 53). "Elise est clairement une joueuse coriace. Je pense que chaque fois que je l'ai affrontée, cela a été un match difficile. Je ne peux pas me rappeler d'une victoire limpide. Même si le bilan est en ma faveur, cela aurait facilement pu être l'inverse. Franchement, c'est une dure à cuire. Elle a de très bons coups et peut frapper la balle de manière très pure. Elle est capable de bien servir également et avec elle, la victoire se mérite."

Victorieuse 3-6, 6-3, 6-0 lors de sa dernière confrontation avec Elise Mertens sur la route de son premier titre en Grand Chelem à Flushing Meadows, Coco Gauff franchira un cap important à l'occasion de ses retrouvailles avec la N.1 belge mercredi dans le désert californien. La Floridienne fêtera en effet ses 20 ans.