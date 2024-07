Elise Mertens et Gillé/Vliegen jouent leur deuxième tour du double samedi

Mertens et Hsieh, N.1 et N.2 mondiales en double et têtes de série N.1, joueront en quatrième rotation sur le court N.18 contre les Britanniques Emily Appleton (WTA 144 en double) et Yuriko Lilly Miyazaki (WTA 257 en double).

Gillé (ATP 29 en double) et Vliegen (ATP 29 en double) en double monteront sur le court N.15 en troisième rotation pour affronter le Britannique Lloyd Glasspool (ATP 45 en double) et le Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 26 en double).