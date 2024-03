Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise se hissent en demies du double

Elise Mertens (WTA 1 en double) et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2 en double) ont réussi à se qualifier pour les demi-finales du double du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 9.258.080 dollars, mercredi. Le duo belgo-taïwanais, tête de série N.1, s'est imposé face à la paire tête de série N.6 composée de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 15 en double) et de la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 13 en double).

Elles ont remporté le match sur un score de 6-1 et 6-4, après une heure et 11 minutes de jeu.

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise rencontreront en demi-finales l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 7 en double) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 8 en double), victorieuses 7-5, 3-6, 10/5 de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 20 en double) et de la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 23 en double).