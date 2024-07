Elise Mertens et Su-Wei Hsieh se qualifient en quarts de finale du tournoi de double

Elise Mertens, 1re mondiale en double, et sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double) ont remporté leur huitième de finale du tournoi de double de Wimbledon face à la paire 100% américaine composée de Sofia Kenin (WTA 38 en double) et de Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double), lundi. La paire, tête de série N.1, a eu besoin de 3 sets (6-4, 3-6, 6-1) et de 2h00 pour s'imposer.