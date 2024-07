Elise Mertens franchit facilement le 1er tour du double dames

Elise Mertens, 1re mondial en double, et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2) ont abordé avec succès le tournoi de Wimbledon. La paire classée tête de série N.1 n'a pas eu à s'employer pour écarter les Britanniques Alicia Barnett (WTA 147) et Freya Christie (WTA 145). Elle s'est imposée 6-0 et 6-3 en 57 minutes.