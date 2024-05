Elise Mertens gagne trois places, Iga Swiatek creuse l'écart en tête

Elise Mertens a gagné trois positions et occupe désormais le 27e rang du classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA.

Mertens a été battue au troisième tour du WTA 1000 de Rome la semaine dernière. Elle reste N.2 mondiale en double, où elle avait été éliminée en quarts de finale dans la capitale italienne.

Lauréate du tournoi de Rome, la N.1 mondiale Iga Swiatek (11.695 points) compte désormais plus de 3.500 points d'avance sur sa poursuivante, la Bélarusse Aryna Sabalenka, qu'elle a battue en finale. L'Américaine Coco Gauff reste troisième. Le seul changement dans le top-10 concerne la Grecque Maria Sakkari (7e) et la Chinoise Zheng Qinwen (8e), qui ont échangé leur place. Demi-finaliste à Rome, l'Américaine Danielle Collins grimpe de trois rangs et est désormais 12e.