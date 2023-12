Elise Mertens, Greet Minnen et Yanina Wickmayer validées pour l'Open d'Australie

Elise Mertens, Greet Minnen et Yanina Wickmayer sont les trois Belges à figurer dans le top 100 mondial au classement WTA publié lundi et qui fixe la hiérarchie pour l'année 2023, celle prise en compte pour les entrées à l'Open d'Australie.

Ces trois joueuses pourront entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année à Melbourne du 14 au 28 janvier. Ysaline Bonaventure campe sur sa 189e place et devra passer par les qualifications.

Si le top 20 reste inchangé, Elise Mertens conserve aussi sa 29e position. Greet Minnen gagne elle une place et se situe au 59e rang elle qui avait terminé l'année 2022 à la 202e place mondiale. Yanina Wickamer, 321e en fin d'année dernière, est 72e.

Sofia Costoulas, 18 ans, grimpe de 12 places et est 284e mondiale. Elle a décroché dimanche à Limassol à Chypre son deuxième titre dans un 25.000 dollars après son succès en mai à Feld am See en Autriche. La dernière Belge à avoir gagné un tournoi de cette catégorie fut Maryna Zanevska en 2012.

Hanne Vandewinkel, 19 ans, fait un bond de 41 places pour approcher le top 300 (302). Sa victoire la semaine dernière en finale contre Sofia Costoulas déjà à Limassol a été comptabilisée dans ce classement qui clôt l'année 2023.

Chez les messieurs, aucun Belge n'entrera directement dans le tableau final. David Goffin (ATP 111), Zizou Bergs (ATP 129), Joris De Loore (ATP 145), Kimmer Coppejans (ATP 188), voire Gauthier Onclin (ATP 229) et peut-être Alexander Blocxk (ATP 348), s'il reçoit une invitation, devront passer par les qualifications.