Elise Mertens impuissante face à Coco Gauff en 8es de finale

Elise Mertens (WTA 28/N.24) n'a pas réussi à créer l'exploit face à Coco Gauff en huitièmes de finale du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 9.258.080 dollars, mercredi. L'Américaine, 3e mondiale et tête de série N.3, s'est en effet imposée 6-0, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 06 minutes.

Après avoir éliminé la Japonaise Naomi Osaka au tour précédent, Mertens rencontrait une autre lauréate de l'US Open. Mais la N.1 belge s'est montrée impuissante face à Gauff dans le premier set, conclu en 25 minutes à peine.

Gauff a poursuivi sur sa lancée et a fait le break pour mener 2-0 dans le second set. Mertens a débreaké dans la foulée, remportant son premier jeu du match, et est revenue à 2-2. Deux nouveaux breaks de Gauff ont mis un terme à la partie.