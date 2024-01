Elise Mertens impuissante face à Elena Rybakina au troisième tour

Elise Mertens a été éliminée au troisième tour du tournoi de tennis WTA 500 de Brisbane, joué sur surface dure et doté de 1.736.763 dollars, jeudi en Australie.

Mertens, 30e mondiale et tête de série N.13, a été lourdement battue en deux sets 6-1, 6-0 par la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et tête de série N.2, en seulement 56 minutes. Il s'agit de la quatrième défaite en cinq confrontations pour la N.1 belge face à la Kazakhe.

En quarts de finale, Rybakina affrontera la gagnante du duel 100% russe entre Veronika Kudermetova, 16e mondiale et tête de série N.6, et Anastasia Potapova, 28e mondiale et tête de série N.11.