Elise Mertens joue son deuxième tour en simple mercredi

Elise Mertens, 28e mondiale et 25e tête de série, affrontera l'Ukrainienne de 21 ans Marta Kostyuk (WTA 37) en quatrième et dernière rotation sur le court de la Kia Arena. La numéro 1 belge a remporté le seul duel disputé jusqu'ici entre les deux joueuses, en 2022 à Indian Wells. Mertens tentera de poursuivre sa série en Australie, où elle a toujours atteint le troisième tour lors de ses six précédentes participations, avec les demi-finales en 2018 en point d'orgue.

Dans les autres rencontres au programme mercredi, les deux vainqueurs sortants joueront aussi leur deuxième tour. La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2), tenante du titre chez les dames, rencontrera la Tchèque Brenda Fruhvirtova (WTA 107), issue des qualifications, en début de 'night session' à la Rod Laver Arena. Dans la foulée, le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), en quête d'un 25e sacre en Grand Chelem, jouera contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 43).