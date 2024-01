Elise Mertens à la lutte pour une place en demi-finales du double mercredi

Mertens et Hsieh (WTA 2 et 6 en double), tête de série N.2, joueront face à Schuurs et Stefani (WTA 18 et 20 en double/N.9) pour rejoindre des demi-finales que connaît bien la Louvaniste. Elle a en effet remporté l'Open d'Australie en 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka, et s'est inclinée en demi-finale en 2022 avec la Russe Veronika Kudermetova. La rencontre ne débutera pas avant 2h30 (heure belge).

Les quarts de finale en simple se disputeront dans la Rod Laver Arena, avec la confrontation entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6) et l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2/N.2), en quatrième et dernière rotation. Plus tôt aura eu lieu le match entre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9/N.9) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3), après la rencontre entre la Tchèque Linda Noskova (WTA 50) et la qualifiée ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 93) et avant le duel entre la Russe Anna Kalinskaya (WTA 75) et la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 15/N.12).