Elise Mertens passe avec succès le 2e tour du double dames

Elise Mertens (WTA 2 en double) et sa partenaire, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double), ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale du double dames à l'Open d'Australie de tennis, vendredi à Melbourne. La paire classée 2e tête de série dans cette première levée du Grand Chelem ont éliminé au 2e tour les Australiennes Daria Saville (WTA 131) et Ajla Tomljanovic (WTA 271 en simple, non classée en double), qui bénéficiaient d'une invitation. Elles se sont imposées en 2 sets (6-1, 6-1) en 51 minutes.