Elise Mertens passe en deux sets au 2e tour

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du simple dames de Roland-Garros, mardi à Paris. Sur la terre battue du Court N.7, la Limbourgeoise, 27e mondiale et tête de série N.25, a écarté en deux sets 6-3, 7-6 (10/8) et 2h24 de jeu l'Argentine Maria Lourdes Carle (WTA 82), qui disputait son tout premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.

Elise Mertens, arrivée à Paris après deux défaites prématurées aux tournois WTA 1000 de Madrid et de Rome, reste sur deux huitièmes de finale à a Porte d'Auteuil. Elle y est aussi engagée en double dames aux côtés de la Taiwanaise Su-Wei Hsieh, avec laquelle elle a remporté l'Open d'Australie en janvier.

Le duo belgo-taïwanais, tête de série N.1, sera opposé au premier tour à la paire formée par la Japonaise Shuko Aoyama et la Serbe Aleksandra Krunic.

En quête d'un Grand Chelem de carrière en double à Paris, Elise Mertens, victorieuse en double des trois autres tournois du Grand Chelem (Australie en 2021 et 2024, Wimbledon en 2021 et US Open en 2019), avait atteint les huitièmes de finale du double l'an dernier en compagnie de l'Australienne Storm Hunter. Elle n'a jamais atteint la finale à Roland-Garros. Sa demi-finale en 2019 (avec Aryna Sabalenka) reste son meilleur résultat à ce jour.