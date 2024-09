Elise Mertens perd le fil et sort au deuxième tour

Elise Mertens (WTA 32) a pris la porte en huitièmes de finale du tournoi WTA de Monastir, tournoi disputé sur surface dure et doté de 267.082 dollars. La lauréate des deux dernières éditions du tournoi, tête de série N.1 en Tunisie, s'est fait surprendre par l'Allemande Eva Lys, 126e joueuse mondiale, 1-6, 6-2, 7-6 (7/4) en plus de deux heures et demie.