Elise Mertens poursuit sa route en demi-finales du double face à Siniakova et Townsend

Elise Mertens et sa partenaire Hsieh Su-Wei, respectivement N.1 et N.2 mondiales en double, se sont qualifiées pour les demi-finales du double de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de tennis, mercredi. Le duo belgo-taïwanais, tête de série N.1, a dominé, sur le gazon londonien, les Américaines Coco Gauff (WTA 11 en double) et Jessica Pegula (WTA 51 en double) 6-2, 6-1 en 62 minutes.