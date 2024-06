Elise Mertens prend la porte au deuxième tour en double

Mertens, N.2 mondiale en double et associée à la N.1 mondiale taïwanaise Su-Wei Hsieh, a été battues en deux sets 6-2, 6-4 par le duo composé par l'Américaine Emma Navarro et la Russe Diana Shnaider (WTA 235 et 119 en double). La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

En simple, Mertens, 27e mondiale et tête de série N.25, a été éliminée au troisième tour samedi après sa défaite en deux sets 6-4, 6-2 face à la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et tête de série N.4.