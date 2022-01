Elise Mertens progresse encore et file au troisième tour à l'Open d'Australie

La Chinoise Zhang Shuai sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 26) au troisième tour (16e de finale) de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem. Zhang, 74e joueuse mondiale, a vu son adversaire, la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 12/N.12), abandonner dans le deuxième set, jeudi.

Zhang avait remporté le premier set 6-4 et menait 1-0 quand Rybakina a jeté l'éponge. Plus tôt dans la journée, Mertens s'était jouée 6-3, 6-2 de la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 64). Mertens, 26 ans, et Zhang, 32 ans, se sont rencontrées à trois reprises. Mertens s'est imposée deux fois, dont lors de leur dernier affrontement à Madrid en 2021. Zhang avait atteint les quarts de finale du premier tournoi du Grand Chelem en 2016. Elle avait remporté le double en 2019.

Aussi en double

Formant la 3e paire tête de série avec Kudermetova (24 ans, WTA 13 en double), Elise Mertens, 4e mondiale en double, a battu en entrée une autre joueuse russe Anna Blinkova associée à la Bélarusse Aliakasandra Sasnovich en trois sets: 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 et 2 heures et 10 minutes de jeu. Dans le premier set, Mertens et Kudermetova faisaient le break d'entrée, mais étaient rejointes à 5-5. Après avoir sauvé deux premières balles de set à 5-6, elles cédaient finalement au jeu décisif (5/7). Dans le deuxième set, la numéro 1 belge et la Russe concédaient un break (2-3), débreakaient dans la foulée (3-3) et prenaient le service de leurs adversaires pour mener 5-3.

Elles revenaient à une manche partout (6-3). Le troisième set commençait par un break de Mertens/Kudermetova suivi d'un débreak de Blinkova/Sasnovich. Ces dernières réalisaient un nouveau break pour mener 1-3. Mertens et Kudermetova réagissaient parfaitement et remportaient les cinq jeux suivants pour gagner le match 6-3. Au deuxième tour, Elise Mertens et Veronika Kudermetova seront opposées aux Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, qui ont battu les Australiennes Seone Mendez et Taylah Preston 6-4, 6-2.

Elise Mertens a remporté l'Open d'Australie l'an dernier avec la Bélarusse Aryna Sabalenka. En 2021, elle a aussi remporté Wimbledon avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei.