Elise Mertens qualifiée pour les 8es de finale, où elle affrontera la N.2 Sabalenka

Elise Mertens (N.33) s'est qualifiée pour les 8es de finale de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, vendredi sur la surface dure de Flushing Meadows.

La numéro 1 belge, 35e mondiale, a réussi à écarter de sa route au 3e tour l'Américaine Madison Keys (N.14), 29 ans, 14e joueuse du monde.

La partie s'est achevée sur la marque de 6-5 (5/7), 7-5, 6-4 et deux heures 50 minutes de jeu.

Avant leur affrontement vendredi dans la banlieue de New York, Elise Mertens et Madison Keys s'étaient rencontrées à quatre reprises, dont trois fois en Grand Chelem: à l'US Open déjà en 2017, à l'Open d'Australie en 2019 et à Wimbledon en 2021. L'Américaine avait gagné ces trois duels. Par contre, Mertens a remporté le dernier match entre les deux joueuses, l'an dernier à Cincinnati.