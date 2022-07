Elise Mertens qualifiée pour les huitièmes de finale en double dames à Wimbledon

(Belga) Elise Mertens (WTA 1 en double) et sa partenaire chinoise Shuai Zhang (WTA 4) se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du double dames aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, samedi après-midi à Wimbledon.

La paire classée tête de série N.1 a dominé au 2e tour le duo composé de la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 104) et de la Colombienne Camila Osorio (WTA 291) en deux manches : 6-3 et 6-2. La rencontre s'est achevée après 1 heure et 13 minutes de jeu. Mertens, qui a remporté le titre en double l'année dernière en compagnie de Taïwanaise Hsieh Su-wei, et Zhang joueront leur place pour les quarts de finale contre la 15e tête de série à savoir l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 56) et la Roumaine Raluca Olaru (WTA 54). Elise Mertens (WTA 31 en simple) s'était qualifiée pour les huitièmes de finale du simple dames vendredi aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, ancienne N.1 mondiale aujourd'hui 19e, tête de série N.15, et lauréate du tournoi en 2018. Ce succès lui offre un duel face à la Tunisienne Ons Jabeur, l'actuelle N.2 mondiale, avec comme enjeu un ticket pour les quarts. (Belga)