Elise Mertens recule en 35e position, Greet Minnen gagne cinq places

Elise Mertens a reculé de la 34e à la 35e position dans le nouveau classement mondial des joueuses de tennis publié dimanche par la WTA. Greet Minnen gagne cinq places et se retrouve 70e.

Mertens n'était pas engagée dans un tournoi cette semaine en raison de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, qui débute lundi à New York. La Limbourgeoise recule donc à la 35e place en simple et reste 4e mondiale en double. Minnen a elle pris part au tournoi WTA 250 de Cleveland où elle a été éliminée en huitièmes de finale après avoir été repêchée en tant que 'lucky loser'.

Les deux joueuses seront déjà en action lundi sur les courts de Flushing Meadows pour le premier tour de l'US Open. Mertens, tête de série N.33, affrontera la Russe Veronika Kudermetova (WTA 46) en troisième rotation sur le court N.4 et Minnen jouera en deuxième rotation sur le court N.8 contre la Polonaise Magdalena Frech (WTA 43).