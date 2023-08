Elise Mertens rejoint les demi-finales en double

Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 2.788.468 dollars, vendredi aux États-Unis.

Formant la deuxième paire tête de série de ce rendez-vous dans l'Ohio, Elise Mertens, 27 ans, 3e mondiale en double, et l'Australienne Storm Hunter, 29 ans, numéro 4 mondiale en double, se sont imposées en quarts de finale face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 110), 32 ans, et la Brésilienne Luisa Stefani, 26 ans, 16e mondiale en double, sur la marque de 6-2 et 6-1 en moins d'une heure de jeu (59 minutes).

Pour une place en finale, Elise Mertens et Storm Hunter seront opposées aux Américaines Taylor Townsend, 27 ans, 7e mondiale en double et Alycia Parks (WTA 42), 22 ans.