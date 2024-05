Elise Mertens rejoint les quarts de finale en double après avoir sauvé 2 balles de match

Numéro 2 mondiale, Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, numéro 1 mondiale, ont écarté de leur route les Américaines Sofia Kenin (WTA 42 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 26 en double) 6-4, 4-6 et 11-9 dans un super tie-break compliqué. Menées 4-7 et 5-8, Mertens et Su-Wei Hsieh y ont sauvé deux balles de match à 7-9 pour concrétiser ensuite leur première occasion. La partie a duré 1 heure et 44 minutes.

En quarts de finale, Elise Mertens et Su-Wei Hsieh seront opposées soit à la paire chinoise formée par Xinyu Wang et Saisai Zheng, soit la 9e paire tête de série formée de la Taïwanaise Hao-Ching Chan et de la Russe Veronika Kudermetova.