Elise Mertens rejoint les quarts du double pour un duel contre la paire N.1 au monde

Elise Mertens, 13e mondiale en double et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 14 en double) se sont qualifiées pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8,8 millions de dollars, mardi, en Californie. Le duo belgo-australien, tête de série N.6, a battu les Américaines Danielle Collins (WTA 878 en double, 31e mondiale en simple) et Peyton Stearns (WTA 279 en double) sur un double 6-4 en 1 heure et 22 minutes.

Mertens et Hunter affronteront en quarts de finale les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, respectivement N.1 et N.2 au classement mondial du double et lauréates de sept tournois du Grand Chelem, dont le dernier Open d'Australie.

Collins et Stearns avaient éliminé au premier tour Kimberley Zimmermann et la Hongroise Anna Bondar.