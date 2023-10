Elise Mertens remporte son deuxième titre consécutif à Monastir, le huitième en carrière

Il n'y a eu aucun doute pour Mertens après un échange de services en début de rencontre. À partir de 3-2 en faveur de l'Italienne dans la première manche, Mertens n'a plus concédé le moindre jeu et s'est imposée au bout d'un deuxième set expédiée.

C'était la première finale de la N.1 belge (27 ans) depuis son sacre sur le même terrain un an plus tôt. Elle a ainsi conquis le 8e titre de sa carrière, sur 12 finales sur le circuit WTA. Outre Monastir, Elise Mertens s'est imposée à Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et Melbourne (2021). Elle compte également 18 titres en double, dont 3 Grands Chelems.