Elise Mertens reprogrammée dimanche en double, Sander Gillé en double mixte

Mertens et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei, N.1 et N.2 mondiales en double et têtes de série N.1, joueront en troisième rotation sur le court N.14 contre les Britanniques Emily Appleton (WTA 144 en double) et Yuriko Lilly Miyazaki (WTA 257 en double).

Gillé, éliminé en double messieurs avec Joran Vliegen, joue le double mixte aux côtés de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok. Ils rencontreront les Britanniques Joe Salisbury et Heather Watson sur un court encore à déterminer.