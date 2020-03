Elise Mertens reste 23e, Van Uytvanck remonte en 57e position

(Belga) Elise Mertens conserve la 23e place au classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA. Grâce à sa demi-finale à Lyon, Alison Van Uytvanck gagne cinq places et est 57e.

Kirsten Flipkens, troisième Belge dans le top-100, perd deux positions et est 77e. Plus bas dans le classement, on retrouve Greet Minnen (104e, -1), Ysaline Bonaventure (122e) et Yanina Wickmayer (145e, +8). Kim Clijsters n'a pas encore de classement. L'ancienne N.1 mondiale jouait à Monterrey son deuxième tournoi depuis son retour et a été éliminée au premier tour par la Britannique Johanna Konta. Avant cela, elle avait été éliminée au premier tour à Dubaï par l'Espagnole Garbine Muguruza. Clijsters aurait dû, comme la plupart des autres joueuses du top, participer à partir de cette semaine au tournoi d'Indian Wells, mais il a été annulé en raison du coronavirus. L'Australienne Ashleigh Barty occupe toujours la première place devant la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova. L'Américaine Sofia Kenin (4e, +1) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e, +2) complètent le top-5. Kenin s'est imposée au tournoi de Lyon, Svitolina à celui de Monterrey. (Belga)