Elise Mertens satisfaite d'atteindre sa première finale en 2022 : "mon niveau s'élève"

(Belga) C'est une première en 2022. Elise Mertens (WTA 42/N.5) a aligné quatre victoires et cette série lui permet de disputer la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir, dimanche en Tunisie. Opposée à la Française Alizé Cornet (WTA 37/N.3), elle tentera d'écrire une septième ligne à son palmarès.

"Je suis contente d'atteindre ma première finale de la saison même si j'ai dû attendre jusqu'au mois d'octobre. Je pense que mon niveau s'élève. C'est toujours compliqué d'acquérir du rythme quand vous perdez au premier ou deuxième tour. Je suis aussi très satisfaite du soutien apporté par Philippe (Dehaes, son coach, ndlr)." Dimanche en finale, Elise Mertens retrouvera donc Alizé Cornet, qu'elle a déjà affrontée à quatre reprise sur le circuit. "Ce sera une nouvelle rencontre très compliquée mais tous les matches doivent être joués. J'ai confiance en moi. Je sais comment elle joue, qu'elle ramène beaucoup de balles. Je vais faire tout ce que je peux", a ajouté la N.1 belge. La Limbourgeoise est aussi revenue sur sa victoire convaincante (6-4, 6-0) de samedi contre l'Américaine Claire Liu (WTA 73). "Je pense que j'ai beaucoup mieux joué que vendredi", a lancé d'entrée Elise Mertens, qui avait dû batailler 2h et trois sets la veille contre la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 124) en quarts de finale. Après avoir perdu en deux sets contre Liu il y a quelques jours à Tokyo, la Limbourgeoise a aussi estimé avoir davantage concentré son attention sur son jeu et son plan tactique. "C'était beaucoup mieux et j'ai assez peu raté. J'ai remporté le premier set et je me suis dit que je devais poursuivre sur ma lancée. J'ai commencé à pousser encore plus, je pense que j'ai été présente mentalement", a analysé Mertens. (Belga)